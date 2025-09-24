Hindistan'da çatışma: 4 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, ismi açıklanmayan yetkililer, Ladakh bölgesinin eyalet statüsüne kavuşturulması ve anayasal güvence talebinde bulunan protestocuların polisle çatıştığını belirterek, emniyet mensuplarının durumu kontrol altına almak için ateş açtığını belirtti.

Leh şehrinde protestocular ile güvenlik güçleri arasında çıkan şiddetli çatışmalarda 4 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Daha önce açlık grevi yapan protestocular, eyalet statüsü talebini dile getirmek için bölge halkına dükkanların, okulların ve resmi dairelerin kapalı kalması çağrısında bulundu.

Ladakh, Hindistan ile Çin arasında sınır anlaşmazlıklarının yaşandığı bir bölge. Pakistan ise Cammu Keşmir'in bir parçası olarak gördüğü Ladakh'ın statüsünü tartışmalı kabul ediyor.