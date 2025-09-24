İSTANBUL 26°C / 18°C
Hindistan'da çatışma: 4 kişi hayatını kaybetti

Hindistan idaresindeki tartışmalı Ladakh bölgesine bağlı Leh şehrinde düzenlenen protestolar sırasında güvenlik güçleri ile protestocular arasında çıkan çatışmalarda 4 kişi hayatını kaybetti.

24 Eylül 2025 Çarşamba 17:36
Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, ismi açıklanmayan yetkililer, Ladakh bölgesinin eyalet statüsüne kavuşturulması ve anayasal güvence talebinde bulunan protestocuların polisle çatıştığını belirterek, emniyet mensuplarının durumu kontrol altına almak için ateş açtığını belirtti.

Leh şehrinde protestocular ile güvenlik güçleri arasında çıkan şiddetli çatışmalarda 4 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

RESMİ DAİRELERİN KAPALI KALMASI ÇAĞRISI

Daha önce açlık grevi yapan protestocular, eyalet statüsü talebini dile getirmek için bölge halkına dükkanların, okulların ve resmi dairelerin kapalı kalması çağrısında bulundu.

Ladakh, Hindistan ile Çin arasında sınır anlaşmazlıklarının yaşandığı bir bölge. Pakistan ise Cammu Keşmir'in bir parçası olarak gördüğü Ladakh'ın statüsünü tartışmalı kabul ediyor.

