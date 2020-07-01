star.com.tr 01 Temmuz 2020 Çarşamba 14:37 - Güncelleme: 01 Temmuz 2020 Çarşamba 14:37

Hindistan'da en son 1997'de görülen çekirge istilası, 2020'de koronavirüsün vurduğu ülkenin içinde bulunduğu zor durumu, daha da zor hale getirdi.



Kuzey ve batı eyaletlerini istila eden çekirgeler, tarım ürünleri de dahil tüm bitkileri adeta talan ediyor.

Çekirge sürüleri, 20 yılı aşkın süreden sonra ilk kez Rajasthan, Gujarat, Madya Pradeş ve Uttar Pradeş'in büyük bölümlerine saldırdı.

Geleneksel yöntemler kullanarak çekirge istilasından kurtulmaya çalışan halkın yardımına, ülkedeki mühendisler de destek veriyor. Çekirge istilasını kontrol altına almak için, Mi17 helikopterlerine monte edilen sistemlerle ilaçlama yapılıyor.

800 litre kapasiteli bir yardımcı tanka sahip olan helikopterler, her kalkışta yaklaşık 750 hektarlık bir alanı kaplayana bir alanda ilaç püskürtme işlemi yapabiliyor.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, test pilotlarından ve mühendislerden oluşan bir ekip, modifiye edilmiş helikopterin kara ve hava kaynaklı denemelerini başarıyla gerçekleştirdi.

Bitkileri talan eden yiyen çekirgelerin bir kilometrekarelik alandaki sayısının sürüler 40 milyon kadar olduğu ve günde 400 kilometreye kadar hızla ilerlediği belirtildi.

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Hindistan, Pakistan ve bazı Afrika ülkelerini önümüzdeki 4 haftaya boyunca çekirge istilasına karşı tetikte olmaya çağırdı.

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