Hindistan'da çelik fabrikasında dehşet: 1600 derecelik erimiş demir işçilerin üzerine döküldü

Hindistan'ın güneyindeki Andhra Pradeş eyaletinde bir çelik fabrikasında yaşanan facia, ülkeyi yasa boğdu. Visakhapatnam kentindeki tesiste vinçle taşınan erimiş demir, kontrolden çıkarak çalışan işçilerin üzerine döküldü. Sıcaklığı 1600 dereceye ulaşan erimiş metalin yol açtığı kazada 8 işçi hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı.

1600 DERECELİK ERİMİŞ DEMİR İŞÇİLERİN ÜZERİNE DÖKÜLDÜ

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, polis, eyaletin Visakhapatnam kentindeki çelik fabrikasında vinçle başka bir alana taşındığı sırada sıcaklığı 1600 derece olan erimiş demirin işçilerin üstüne döküldüğünü açıkladı.

Press Trust of India (PTI) ajansına açıklama yapan ismi paylaşılmayan bir yetkili, olayda ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını belirtti.

BAŞBAKAN MODİ'DEN TAZİYE VE GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin yaptığı açıklamada derin üzüntü duyduğunu ifade etti.

Modi, olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.