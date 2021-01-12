Hindistan'da çiftçilerin protestosu sonuç verdi

AA 12 Ocak 2021 Salı 15:03 - Güncelleme: 12 Ocak 2021 Salı 15:03

Yüksek Mahkeme yeni tarım yasalarının uygulanmasını askıya alma kararını, çiftçilerin reforma yönelik itiraz dilekçelerini görüştükten sonra açıklarken hükümetle çiftçiler arasındaki müzakereler için bağımsız uzmanlar kurulu oluşturulması da talep edildi.

Yüksek Mahkeme ayrıca 26 Ocak Cumhuriyet Günü'nde çiftçilerin traktörlerle geçit yapmasının engellenmesi için başkent Yeni Delhi polisine uyarıda bulundu.

Başyargıç SA Bobde ise "Bunlar ölüm kalım meseleleri. Biz yasalardan dolayı meydana gelen kargaşadan etkilenen insanların canları ve mallarıyla ilgileniyoruz. Sorunu en iyi şekilde çözmeye çalışıyoruz. Sahip olduğumuz yetkilerden biri de askıya almaktır." ifadelerini kullandı.

Hindistan Yüksek Mahkemesi dün de hükümetin, tartışmalı tarım yasalarını protesto eden çiftçilerle arasında çıkan krizi yönetememesini eleştirmişti.

Mahkemenin dünkü açıklamasında, "Sizin (hükümetin) bu konuyu ele alış şeklinizden aşırı derecede hayal kırıklığına uğradık. Grevle sonuçlanan bir kanunu yeteri kadar istişare yapmadan çıkarttınız. Birçok eyalet size karşı isyan içinde." ifadeleri kullanılmıştı.

- Hint hükümetinin yaygın protestolara neden olan tarım reformu

Hindistan'da eylülde tarım sektörüne serbestlik getiren 3 yasanın parlamentoda kabul edilmesinin ardından protestolara başlayan çiftçiler, Pencap ve Haryana'dan başkent Yeni Delhi'ye doğru hareket etmişti.

Kasım ayından itibaren Yeni Delhi sınırındaki çok sayıda noktada kamp kuran çiftçiler, zaman zaman bazı yolları kapatarak protestolarını sürdürüyor.

Yoldaki polis barikatlarını kaldıran çiftçilere göz yaşartıcı gaz, tazyikli su ve coplarla müdahale edilmişti. Eylemlerini Yeni Delhi'ye taşıyan çiftçiler, yeni tarım yasalarının kazançlarını azaltacağından, aracı şirketlere daha fazla yetki tanıyacağından ve sonunda kendilerini topraksız bırakacağından endişe ediyor.

Hindistan'da Başbakan Narendra Modi hükümeti, parlamentoda eylülde kabul edilen yeni yasaların, çiftçilere ürünlerini pazarlama özgürlüğü tanıyarak ve özel yatırımla tarımsal büyümeyi teşvik ederek tarım sektöründe reform amacı taşıdığını savunuyor.

Modi, çiftçilerin eylemlerini başkente taşıması üzerine Uttar Pradeş eyaletinde düzenlediği mitingde, çiftçilerin muhalefet partileri tarafından yanlış yönlendirildiğini ve yeni yasaların çiftçilerin yararına olduğunu söylemişti.

Hindistan'da muhalefet partileri ve Modi'nin bazı müttefikleri, yasaların çiftçi karşıtı olduğunu belirtiyor.

Ülkede çiftçilerin yarısından fazlasının ağır borç yükü altında olduğu ifade ediliyor.