Hindistan'da çirkin saldırı! Hindu milliyetçiler teravih namazı sırasında camiyi hedef aldı

Kentte bir camiye yönelik 12 Mart'ta yapılan saldırıya dair görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Olaya ilişkin görüntülerde, Hindu milliyetçisi grubun teravih sırasında caminin kapısını kırdığı görüldü.

Dini sloganlar atan Hindu grubun saldırısı, cemaat arasında paniğe yol açtı.

The Hindu gazetesinin haberine göre Rajapur polisi, saldırı ve zorla camiye girme iddialarının gerçek dışı olduğunu, grubun cami önünde yalnızca sloganlar attığını açıkladı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

"POLİS EŞLİĞİNDE CAMİYE SALDIRI UTANÇ VERİCİ"

Tüm Hindistan Meclis-i İttihad-ı Müslimin (AIMIM) lideri Esadüddin Owaisi, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Polis eşliğinde camiye saldırılması utanç vericidir." ifadesini kullandı.

Avukat Owais Pechkar ise saldırıya dair savcılığa suç duyurusunda bulunarak saldırganların ivedilikle cezalandırılmasını talep etti.