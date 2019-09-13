27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6759
  • 6,3054
  • 274.738
  • 102684
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Hindistan'da dini etkinlikte tekne devrildi: 11 ölü

Hindistan'ın Madhya Pradeş eyaletinde, gölde düzenlenen dini etkinlik sırasında teknenin devrilmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, polis, Bhopal şehrinde gölde düzenlenen etkinlikte, teknede bulunan Hindu tanrısı Ganesha'nın heykelinin göle batırıldığı sırada teknenin devrilmesi sonucu 11 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Kazanın ardından, 11 kişinin cesedinin gölden çıkarıldığını, 6 kişinin de kurtarıldığını ifade eden polis, arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Yetkililer, tekne kazasında ölenlerin yakınlarına tazminat ödeneceğini kaydetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Her yıl binlerce Hindu, düzenlenen dini festivalde dua ettikten sonra Ganesha heykellerini suya batırıyor.

Kazaya davetiye çıkardılar...Motosiklet sürücüsü ayağıyla otomobil itti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

FETÖ'nün mülkiye yapılanmasına sınav operasyonu

FETÖ'nün mülkiye yapılanmasına sınav operasyonu

Muriqi'in sözleşmesinde serbest kalma maddesi var mı? Ortaya çıktı

Muriqi'in sözleşmesinde serbest kalma maddesi var mı? Ortaya çıktı

Faize ikinci darbe geldi, sıra özel bankalarda

Faize ikinci darbe geldi, sıra özel bankalarda

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

İmamoğlu'ndan yöneticilerine 'huzur hakkı' adı altında ballı maaş

İmamoğlu'ndan yöneticilerine 'huzur hakkı' adı altında ballı maaş

Her sabah 11 Haziran sanarak uyanıyor

Her sabah 11 Haziran sanarak uyanıyor

Tırları durdurdu sivil imama bilgi verdi

Tırları durdurdu sivil imama bilgi verdi

Buraya taşınanlara 25 bin avro ödenecek!

Buraya taşınanlara 25 bin avro ödenecek!
 

POPÜLER HABERLER

Kara´dan kaçamadılar

Kara´dan kaçamadılar

Beylikdüzü'nde okul servis aracı takla attı

Beylikdüzü'nde okul servis aracı takla attı

Son aşamaya gelindi! Turizme kazandırılıyor

Son aşamaya gelindi! Turizme kazandırılıyor

iPhone'un kamerası sosyal medyanın diline düştü

iPhone'un kamerası sosyal medyanın diline düştü

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA