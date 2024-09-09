Hindistan'da doktor skandalı! 'YouTube videosu' izleyerek ameliyat yaptı

NDTV'nin haberine göre, Bihar'da safra kesesi ameliyatının ardından hayatını kaybeden çocuğun ailesi, olaya ilişkin açıklamada bulundu.
Ailesi, istifra ve karın ağrısı semptomlarıyla hastaneye kaldırılan çocuğun, doktor tarafından "YouTube videosu" yardımıyla ameliyat edildiğini savundu.SAHTE DOKTOR İDDİASI
Ameliyat sırasında kalbi duran çocuğun ambulansla başka hastaneye götürüldüğü sırada hayatını kaybettiğini öne süren ailesi, evlatlarının ölümüne "sahte doktorun" yol açtığını iddia etti.HASTANEDEN KAÇTI
Ailesi, doktorun çocuklarını hastanede bırakarak kaçtığını ileri sürdü.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.