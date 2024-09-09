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Dünya

Hindistan'da doktor skandalı! 'YouTube videosu' izleyerek ameliyat yaptı

Hindistan'ın Bihar eyaletinde yaşanan ilginç olayda, YouTube'dan izlediği videodan yardım alarak safra kesesi ameliyatı yaptığı ileri sürülen doktorun 15 yaşındaki bir çocuğun ölümüne sebep olduğu iddia edildi.

AA9 Eylül 2024 Pazartesi 09:58 - Güncelleme:
Hindistan'da doktor skandalı! 'YouTube videosu' izleyerek ameliyat yaptı
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NDTV'nin haberine göre, Bihar'da safra kesesi ameliyatının ardından hayatını kaybeden çocuğun ailesi, olaya ilişkin açıklamada bulundu.

Ailesi, istifra ve karın ağrısı semptomlarıyla hastaneye kaldırılan çocuğun, doktor tarafından "YouTube videosu" yardımıyla ameliyat edildiğini savundu.

SAHTE DOKTOR İDDİASI

Ameliyat sırasında kalbi duran çocuğun ambulansla başka hastaneye götürüldüğü sırada hayatını kaybettiğini öne süren ailesi, evlatlarının ölümüne "sahte doktorun" yol açtığını iddia etti.

HASTANEDEN KAÇTI

Ailesi, doktorun çocuklarını hastanede bırakarak kaçtığını ileri sürdü.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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