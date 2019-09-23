21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7257
  • 6,2956
  • 280.525
  • 100021
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Hindistan’da dört bacaklı, üç kollu kız bebek doğdu

Hindistan’ın Racastan eyaletinde bir kadının dört bacağı ve üç kolu olan bir kız bebeğin dünyaya getirdiği öğrenildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, Hindistan’ın Racastan eyaletinde 24 yaşındaki kadın, bir erkek ve bir kız ikiz çocuğu dünyaya getirdi. Erkek bebeğin sağlık durumunda herhangi bir sorun olmadığı belirtilen haberde, kız çocuğun ise 4 bacağı ve 3 kolu olduğu kaydedildi. Annenin üçüz doğurmasını beklediklerini belirten doktorlar, ancak tam olarak gelişmeyen üçüncü bebeğin uzuvlarının kızın vücuduyla birleştiğini belirtti. Hamileliği boyunca kadının bir kez dahi ultrason çektirmediği, bu yüzden bebeklerin sorunlu doğacağından hiç kimse haberdar olmadığı öğrenildi. Doktorlar, kız bebeğin fazladan uzuvlarının alınarak ve normal yaşama döndürülebileceğini düşünüyor.

Kedi yürekleri ağza getirdi! Görüntüler sosyal medyayı salladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

PKK operasyonunda ele geçirildi! 8 adet kalem şeklinde kimyasal...

PKK operasyonunda ele geçirildi! 8 adet kalem şeklinde kimyasal...

BM İnsan Hakları Konseyi'nden Suudi Arabistan'a kınama

BM İnsan Hakları Konseyi'nden Suudi Arabistan'a kınama

Irak'ın kuzeyinde 2 askerimiz şehit oldu

Irak'ın kuzeyinde 2 askerimiz şehit oldu

Kedi yürekleri ağza getirdi! Görüntüler sosyal medyayı salladı

Kedi yürekleri ağza getirdi! Görüntüler sosyal medyayı salladı

Mülteciler voleybol takımı kılığında ülkeye girmeye çalıştı

Mülteciler voleybol takımı kılığında ülkeye girmeye çalıştı

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

Cezeri gelecekte neler vadediyor? Uçan arabalar için müthiş çözüm!

Cezeri gelecekte neler vadediyor? Uçan arabalar için müthiş çözüm!

Kan donduran sözler: Anneni 30 yerinden bıçakladım, ölmeyince...

Kan donduran sözler: Anneni 30 yerinden bıçakladım, ölmeyince...
 

POPÜLER HABERLER

Kedi yürekleri ağza getirdi! Görüntüler sosyal medyayı salladı

Kedi yürekleri ağza getirdi! Görüntüler sosyal medyayı salladı

'İki nükleer güç el sıkıştı'

'İki nükleer güç el sıkıştı'

21.yüzyılın en iyi 11'i!

21.yüzyılın en iyi 11'i!

Dünyaca ünlü şarkıcı Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti

Dünyaca ünlü şarkıcı Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA