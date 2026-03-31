Hindistan'da facia: İzdihamda çok sayıda kişi öldü

NALANDA'DAKİ HİNDU TAPINAĞINDA İZDİHAM: 8 ÖLÜ 12 YARALI

Hindistan'ın Bihar eyaletinde bulunan Hindu tapınağında çıkan izdihamda 8 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Hindustan Times'ın haberine göre, Bihar'ın Nalanda bölgesinde çok sayıda kişinin bir araya geldiği Hindu tapınağında izdiham yaşandı.

Olayda ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

YETKİLİLER TAPINAĞA GİRİŞ ÇIKIŞLARI KAPATTI, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yetkililer, olayın ardından herkesin tahliye edildiği tapınağa giriş çıkışları kapattı ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini, yaralananlara geçmiş olsun dileklerini iletti ve mağdurların ailelerine tazminat verileceğini belirtti.