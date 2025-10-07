İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ekim 2025 Salı / 15 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,7119
  • EURO
    48,7248
  • ALTIN
    5344.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hindistan'da feci olay! Kayaların devrilmesi sonucu 15 kişi can verdi
Dünya

Hindistan'da feci olay! Kayaların devrilmesi sonucu 15 kişi can verdi

Hindistan'ın Himachal Pradesh eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı heyelan sırasında dağdaki kayaların otobüsün üzerine düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti.

AA7 Ekim 2025 Salı 20:38 - Güncelleme:
Hindistan'da feci olay! Kayaların devrilmesi sonucu 15 kişi can verdi
ABONE OL

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Himachal Pradesh'de şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda dağın bir kısmının çökmesiyle kaya parçaları seyir halindeki bir otobüsün üzerine düştü.

Yetkililer, olayda ilk belirlemelere göre 15 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaralanan 3 kişinin ise hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Otobüste 30 yolcu bulunduğunun tahmin edildiğini belirten yetkililer, bölgede enkaz kaldırma ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

BAŞBAKAN MODİ: ÜZÜNTÜ DUYUYORUM

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, olayın ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Himachal Pradesh'in Bilaspur kentinde meydana gelen kazada hayatını kaybedenler için üzüntü duyuyorum." ifadesini kullandı.

Modi, hayatını kaybedenlerin yakınlarına 200 bin, yaralılara ise 50 bin rupi tutarında maddi destek yapılacağını belirtti.

ÖNERİLEN VİDEO

Su kesintileri vatandaşı bezdirdi: Rezil durumdayız

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.