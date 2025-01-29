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Dünya

Hindistan'da festivalde izdiham meydana geldi: 30 ölü

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletindeki bir festivalde çıkan izdihamda ölenlerin sayısı 30'a, yaralı sayısı 60'a yükseldi.

IHA29 Ocak 2025 Çarşamba 16:50 - Güncelleme:
Hindistan'da festivalde izdiham meydana geldi: 30 ölü
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Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletine bağlı Prayagraj kentinde en büyük Hindu festivallerinden olan ve 12 yılda bir düzenlenen Maha Kumbh Festivalinde çıkan izdihamda bilanço artıyor.

Yetkililer, Ganj Nehri kıyısında düzenlenen festivalde nehirde yıkanma ritüeli sırasında yaşanan izdihamda hayatını kaybedenlerin sayısının 30'a, yaralananların sayısının 60'a yükseldiğini belirtti.

POLİS BARİKATLARINI AŞMAYA ÇALIŞTILAR

İzdihamın bir grubun Ganj Nehri'nin Yamuna ve Saraswati nehirleriyle buluştuğu nokta olan Sangam Burnu'na ulaşmak için polis barikatlarını aşmaya çalıştığı sırada meydana geldiği öğrenildi.

Hindistan'da 1954'te aynı festivalde yaşanan izdihamda 400'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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