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Hindistan'da güvenlik görevlisi 5 meslektaşını öldürerek intihar etti

Hindistan'ın Çatisgarh eyaletinde paramiliter güvenlik görevlisi, silahla 5 meslektaşını öldürerek intihar etti.

  • AA
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Yerel basına göre, eyaletin Narayanpur bölgesinde bir Hint-Tibet Sınır Polisi (ITBP) personeli, henüz bilinmeyen bir nedenle meslektaşlarına ateş açtı.

Kadenar kampında meydana gelen olayda, açılan ateş sonucu 5 paramiliter güvenlik gücü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Saldırgan intihar ederken polis yetkilileri, yaşanan hadisenin sebebinin henüz belirlenemediğini açıkladı.

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