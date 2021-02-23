Hindistan'da halk sokaklara döküldü: Okul ücretlerine protesto

AA 23 Şubat 2021 Salı 15:43 - Güncelleme: 23 Şubat 2021 Salı 15:43

NDTV'nin haberine göre, eyalet başkenti Bengaluru'da bir araya gelen özel okul çalışanları, federal hükümetin bu yıl özel okul ücretlerini yüzde 30 düşürme kararını protesto etmek için Freedom Park'a yürüdü.

Bengaluru'da 10'dan fazla özel okulun yer aldığı yürüyüşe 3 binden fazla özel okul çalışanı katılırken, protesto gösterisi nedeniyle kent trafiğinde büyük çaplı aksamalar yaşandı.

Protestocular, indirim kararının iptali ve öğretmenler için "hibe" desteği sağlanması talebinde bulundu.

Eyaletteki çok sayıda özel okul da hükümetin söz konusu kararına tepki olarak bugün eğitime ara verdi.