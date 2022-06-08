Hindistan'da Hz. Muhammed'e yönelik hakarete gözaltı

Opindia.com'un haberine göre, Kanpur polisi, BJP'nin gençlik politikalarından sorumlu isimlerden Harshit Srivastava'yı Twitter paylaşımından dolayı Uttar Pradeş eyalatinde gözaltına aldı.

Olayla ilgili basına bilgi veren Komiser Vijay Meena, "Dini duygularla oynamaya çalışan herkese karşı harekete geçeceğiz." dedi.

Hindistan'da son günlerde BJP'nin önde gelen isimlerinin İslam dini ve Hazreti Muhammed'e yönelik ifadeleri tansiyonu yükseltti.

İktidar partisi söz konusu gerilim nedeniyle eleştirilerin odağı olurken İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle BJP Sözcüsü Nupur Sharma'nın görevine son verildiği ve Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal'ın da partiden ihraç edildiği bildirilmişti.

Sharma, gelen tepkiler üzerine Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kimsenin duygularını incitmek istemedim. Eğer sözlerimle insanları kırdıysam sözlerimi geri alırım." açıklamasında bulunmuştu.

Jindal ise BJP'nin verdiği kararın önemini vurgulayarak kendini partiye adayan bir kişi olduğunu söylemişti.

