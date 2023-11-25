İSTANBUL 19°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Kasım 2023 Cumartesi / 13 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,8851
  • EURO
    31,6314
  • ALTIN
    1858.22
  • BIST100
    7959.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hindistan'da iki haftadır göçük altında mahsur kalan 41 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor
Dünya

Hindistan'da iki haftadır göçük altında mahsur kalan 41 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletindeki yol çalışması sırasında tünelin çökmesi sonucu iki haftadır mahsur kalan 41 işçi için yürütülen arama kurtarma çalışmaları, sondaj makinesinin bozulmasının ardından elle sondaj yöntemiyle devam edecek.

AA25 Kasım 2023 Cumartesi 15:28 - Güncelleme:
Hindistan'da iki haftadır göçük altında mahsur kalan 41 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor
ABONE OL

Hindustan Times'ın haberine göre, arama kurtarma çalışmalarına katkıda bulunan Avustralyalı tünel uzmanı Arnold Dix, çalışmalara ilişkin basına konuştu.

Dix, ABD yapımı sondaj makinesinin metal bir kirişe çarpmasının ardından bozulduğunu ve onarılamaz durumda olduğunu belirtti.

Bu kapsamda işçilerin kurtarılması için başka yöntemlerin kullanılacağını açıklayan Dix, şu anda tüm seçenekleri kapsamlı bir şekilde değerlendirdiklerini söyledi.

Eyalet Başbakanı Pushkar Singh Dhami, yaptığı açıklamada, sondaj makinesinin bozulmasının ardından kurtarma çalışmalarının yarın itibariyle elle sondaj yöntemiyle devam edeceğini bildirdi.

Dhami, mahsur kalan işçilerle görüştüğünü, morallerinin çok yüksek olduğunu ve iyi durumda olduklarını söylediklerini aktardı.

TÜNELİN ÇÖKMESİ SONUCU MAHSUR KALMIŞLARDI

Hindistan'da 12 Kasım'da yol çalışması sırasında inşaatı devam eden tünelin bir kısmı çökmüş, mahsur kalan 41 işçiye boruyla oksijen ve yiyecek ulaştırılmıştı.

Kurtarma çalışmaları, 7. gününde sondaj makinelerinin hasar görmesi sonucu kesintiye uğramış, mahsur kalan işçilerle 21 Kasım'da iletişim kurulabilmişti.

  • hindistan
  • etiket test ekle
  • işçi
  • kurtarma çalışması
  • tünel

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.