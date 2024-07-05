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Dünya

Hindistan'da ilginç inanış! Zehirli yılanı 2 kez ısırarak öldürdü

Hindistan'ın Bihar eyaletinde zehirli yılan tarafından ısırılmasına öfkelenen demiryolu işçisi Santosh Lohar, yakaladığı sürüngeni 2 kez ısırarak öldürdü.

AA5 Temmuz 2024 Cuma 15:28 - Güncelleme:
Hindistan'da ilginç inanış! Zehirli yılanı 2 kez ısırarak öldürdü
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Hindustan Times gazetesinin haberine göre, olay, Nawada kentindeki bir demiryolu hattı projesinde yaşandı.

Demiryolu işçisi Lohar, şantiyede uyurken zehirli bir yılan tarafından ısırıldı. Bu duruma öfkelenen 35 yaşındaki Lohar, demir çubukla yakaladığı yılanı 2 kez ısırarak öldürdü.

Olayın ardından demiryolu yetkilileri, Lohar'ı tedavisi için yakındaki hastaneye götürdü.

Lohar, "Köyümde, bir yılan sizi ısırırsa zehri etkisiz hale getirmek için onu 2 kez ısırmanız gerektiğine dair bir inanç var." dedi.

Hastaneden yapılan açıklamada, tedavisi süren Lohar'ın hayati tehlikeyi atlattığı ve sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

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