İSTANBUL 11°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ocak 2025 Çarşamba / 23 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,6583
  • EURO
    37,2011
  • ALTIN
    3159.43
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hindistan'da ilginç olay! Trenden atlayan yolculara başka bir tren çarptı
Dünya

Hindistan'da ilginç olay! Trenden atlayan yolculara başka bir tren çarptı

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde yangın söylentisi sebebiyle hareket halindeki trenden atlayan 11 kişi, başka bir trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

AA22 Ocak 2025 Çarşamba 16:56 - Güncelleme:
Hindistan'da ilginç olay! Trenden atlayan yolculara başka bir tren çarptı
ABONE OL

Hint basınındaki haberlere göre, Maharaştra'nın Jalgaon bölgesinde seyir halindeki trenin tekerinden çıkan dumanlar, yolcular arasında yangın çıktığı şeklinde söylentilere ve paniğe yol açtı.

Bir yolcunun imdat frenini çekmesinin ardından yavaşlayan trenden atlayan en az 11 kişiye, karşı istikametten gelen bir başka tren çarptı.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Kazada, ilk belirlemelere göre 11 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Maharaştra Başbakanı Devendra Fadnavis, hayatını kaybedenlerden dolayı üzüntü duyduğunu vurgulayarak, tüm sürecin takip edildiğini, yaralılar ve diğer yolcular için gerekli tıbbi desteğin bölgeye gönderildiğini kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.