Hindistan'da ilginç olay! Trenden atlayan yolculara başka bir tren çarptı

Hint basınındaki haberlere göre, Maharaştra'nın Jalgaon bölgesinde seyir halindeki trenin tekerinden çıkan dumanlar, yolcular arasında yangın çıktığı şeklinde söylentilere ve paniğe yol açtı.

Bir yolcunun imdat frenini çekmesinin ardından yavaşlayan trenden atlayan en az 11 kişiye, karşı istikametten gelen bir başka tren çarptı.

Kazada, ilk belirlemelere göre 11 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Maharaştra Başbakanı Devendra Fadnavis, hayatını kaybedenlerden dolayı üzüntü duyduğunu vurgulayarak, tüm sürecin takip edildiğini, yaralılar ve diğer yolcular için gerekli tıbbi desteğin bölgeye gönderildiğini kaydetti.