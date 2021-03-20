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Dünya

Hindistan'da İslam karşıtı yazara soruşturma başlatıldı

Hindistan'da İslam karşıtı ifadeler içeren ders kitabının yazar ve yayıncıları hakkında soruşturma başlatıldı.

AA20 Mart 2021 Cumartesi 21:47 - Güncelleme: 20 Mart 2021 Cumartesi 21:47
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Hindistan'da İslam karşıtı ifadelerin yer aldığı ders kitabının yayıncıları ve yazarları hakkında soruşturma başlatıldı.

Rajastan İslam Forumu Koordinatörü Muhsin Raşid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 12. sınıflarda okutulan ders kitabının bir bölümünde İslam ile terörizmin ilişkilendirildiğini belirtti.

Kitabın yazarları ve yayıncıları olan 14 kişi hakkında şikayette bulunduğunu vurgulayan Raşid, bu kitapla Müslümanlara karşı şüphe ve İslam'a karşı nefret uyandırmanın amaçlandığını ifade etti.

Ders kitabında "İslami terörizm nedir?" şeklinde bir sorunun yer aldığını aktaran Raşid, bu sorunun cevabının "İslami terörizm, son 20-30 yılda güçlenen bir İslam biçimidir." şeklinde yanıtlandığına işaret etti.

Raşid, şikayeti üzerine polisin konuyla ilgili soruşturma başlattığını kaydetti.

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