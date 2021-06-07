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Dünya

Hindistan'da kara mantar durdurulamıyor! Vakası sayısı 28 bini geçti

Hindistan Sağlık Bakanlığı, ülkede bugüne kadar 28 bin 200'den fazla kişide kara mantar (mukormikoz) hastalığının görüldüğünü açıkladı.

AA07 Haziran 2021 Pazartesi 20:31 - Güncelleme: 07 Haziran 2021 Pazartesi 20:31
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Hint basınındaki haberler göre Sağlık Bakanı Harsh Vardhan, bugüne kadar 28 eyaletten 28 bin 252 kişide kara mantarın saptandığını, bu kişilerin 24 bin 370'inin daha önce Kovid-19'a yakalandığını kaydetti.

Ülkenin batısındaki Maharaştra ve Gujarat eyaletlerinde kara mantar enfeksiyonunda en yüksek sayıların tespit edildiğini aktaran Bakan Vardhan, Maharaştra'da 6 bin 329, Gujarat'ta 5 bin 486 kara mantar vakasının kayıtlara geçtiğini belirtti.

Uzmanlar, Kovid-19'u atlatanların yakalandığı ve halk arasında "kara mantar" olarak adlandırılan mukormikozun bazı durumlarda ölümcül olabileceğine dikkat çekiyor.

Hindistan'da 21 Mayıs'ta kara mantar nedeniyle 219 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

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