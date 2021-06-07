Hindistan'da kara mantar durdurulamıyor! Vakası sayısı 28 bini geçti

AA 07 Haziran 2021 Pazartesi 20:31 - Güncelleme: 07 Haziran 2021 Pazartesi 20:31

Hint basınındaki haberler göre Sağlık Bakanı Harsh Vardhan, bugüne kadar 28 eyaletten 28 bin 252 kişide kara mantarın saptandığını, bu kişilerin 24 bin 370'inin daha önce Kovid-19'a yakalandığını kaydetti.

Ülkenin batısındaki Maharaştra ve Gujarat eyaletlerinde kara mantar enfeksiyonunda en yüksek sayıların tespit edildiğini aktaran Bakan Vardhan, Maharaştra'da 6 bin 329, Gujarat'ta 5 bin 486 kara mantar vakasının kayıtlara geçtiğini belirtti.

Uzmanlar, Kovid-19'u atlatanların yakalandığı ve halk arasında "kara mantar" olarak adlandırılan mukormikozun bazı durumlarda ölümcül olabileceğine dikkat çekiyor.

Hindistan'da 21 Mayıs'ta kara mantar nedeniyle 219 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.