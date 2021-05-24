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Dünya

Hindistan'da 'kara mantar' paniği: Binlerce kişinin gözü çıkarıldı

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Hindistan'da ölümcül 'kara mantar' hastalığıyla ilgili 9 bin vaka görüldü açıklandı. Binlerce hastanın enfeksiyonun beyne sıçramasını önlemek amacıyla gözleri çıkarıldı.

DHA24 Mayıs 2021 Pazartesi 10:57 - Güncelleme: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 10:57
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Koronavirüsün pençesindeki Hindistan'da Sağlık Bakanlığı, ülkede giderek yayılan ölümcül 'kara mantar' hastalığıyla bağlantılı 9 bin vakanın görüldüğünü açıkladı. Ölümcül 'kara mantar' ile ilgili vakaların yarısından çoğunun Gujarat ve Maharaştra'da eyaletlerinde görüldüğü ifade edildi. Hindistan Sağlık Bakanlığı, ülkedeki 15 vilayette toplam 9 bin ölümcül kara mantar vakasının görüldüğünü açıkladı. Kara mantar hastalığına ilişkin artan vaka sayıları nedeniyle ülkedeki sağlık uzmanları, hükümete 29 vilayette salgın ilan edilmesi çağrısında bulunuldu.

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