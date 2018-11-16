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Hindistan'da kasırga 10 can aldı

Hindistan'ın güneyinde etkili olan kasırgada 10 kişi hayatını kaybetti.

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Ulusal Afet Yönetimini yetkilisi Narendra Kumar, Tamil Nadu eyaletinin sahil kesimlerini vuran Gaja kasırgasında en az 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda evin hasar gördüğünü ve 80 binin üzerinde kişinin tahliye edildiğini bildirdi. Rüzgar hızı saatte 90 kilometreye çıkan kasırga nedeniyle bölgeye elektrik verilemezken, okullarda eğitim öğretime ara verildi ve balıkçılardan denize açılmamaları istendi. Hindistan'ın Orissa eyaletinde 1999 yılında meydana gelen kasırgada 15 binin üzerinde kişi hayatını kaybetmişti.

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