Hindistan'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hindustan Times'ın haberine göre, yerel yetkililer, Andra Pradeş'in Eluru kentindeki Chodimellu köyü yakınlarında bir yolcu otobüsünün aşırı hız nedeniyle kontrolünü kaybederek çimento taşıyan bir kamyona çarptığını bildirdi.

Haydarabad'dan Kakinada'ya giden otobüsteki 3 yolcunun çarpışmanın etkisiyle olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirten yetkililer, yaralanan 20 yolcunun da tedavi için Eluru Hastanesi'ne sevk edildiğini kaydetti.

Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını, ilk bulguların aşırı hıza işaret ettiğini aktardı.