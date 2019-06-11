Hindistan'da kaybolan askeri uçağın mürettebatının akıbeti bilinmiyor

Hindistan Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, 9 gün önce ülkenin Çin sınırına yakın bir bölgede kaybolan AN-32 tipi askeri nakliye uçağının enkazının yerinin tespit edildiği fakat mürettebata henüz ulaşılamadığı kaydedildi.

Açıklamada, enkazın bir helikopter tarafından yaklaşık 3 bin 600 metre yükseklikte bulunduğu belirtildi.

Yerel yöneticilerden Mito Dirchi, bir arama kurtarma ekibinin ülkenin kuzey doğusundaki Arunachal Pradesh eyaletinin dağlık ve engebeli koşullara sahip Shi Yomi bölgesindeki enkaza ulaşmak için yola çıktığını söyledi.

Hindistan Hava Kuvvetlerine ait AN-32 tipi askeri nakliye uçağı 3 Haziran pazartesi günü Assam eyaletine bağlı Jorhat bölgesindeki havaalanından kalkarak Arunaçal Pradeş eyaletindeki Meçhuka bölgesindeki askeri havaalanına hareket etmiş sonrasına kaybolduğu belirtilmişti.