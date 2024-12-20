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Dünya

Hindistan'da kimyasal yüklü kamyon LPG tankerine çarptı: 7 ölü

Hindistan'ın Racastan eyaletindeki otoyolda kimyasal yüklü kamyonun LPG tankerine çarpması sonucu çıkan yangında 7 kişinin öldüğü, 35 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA20 Aralık 2024 Cuma 11:53 - Güncelleme:
Hindistan'da kimyasal yüklü kamyon LPG tankerine çarptı: 7 ölü
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Hindustan Times gazetesinin haberine göre, kimyasal taşıyan kamyonun akaryakıt istasyonunun önünde LPG tankerine çarpması sonucu çıkan yangın, diğer araçlara da sıçradı.

Yaklaşık 40 aracın alev aldığı yangında ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

Yetkililer, bölgeye 25'ten fazla ambulansın yönlendirildiğini ve yangının büyük oranda kontrol altına alındığını bildirdi.

Racastan Başbakanı Bhajan Lal Sharma, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangında hayatını kaybedenler için "derin üzüntü" duyduğunu belirterek, yaralılara gerekli tıbbi yardımın yapılması için talimat verdiğini kaydetti.

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