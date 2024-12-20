Hindistan'da kimyasal yüklü kamyon LPG tankerine çarptı: 7 ölü

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, kimyasal taşıyan kamyonun akaryakıt istasyonunun önünde LPG tankerine çarpması sonucu çıkan yangın, diğer araçlara da sıçradı.

Yaklaşık 40 aracın alev aldığı yangında ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

Yetkililer, bölgeye 25'ten fazla ambulansın yönlendirildiğini ve yangının büyük oranda kontrol altına alındığını bildirdi.

Racastan Başbakanı Bhajan Lal Sharma, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangında hayatını kaybedenler için "derin üzüntü" duyduğunu belirterek, yaralılara gerekli tıbbi yardımın yapılması için talimat verdiğini kaydetti.