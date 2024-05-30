İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mayıs 2024 Perşembe / 23 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,229
  • EURO
    35,036
  • ALTIN
    2429.42
  • BIST100
    10481.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hindistan'da korkunç kaza! 21 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Hindistan'da korkunç kaza! 21 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde otobüsün 200 metrelik şarampole yuvarlanması sonucu 21 kişi hayatını kaybetti, 69 kişi yaralandı.

AA30 Mayıs 2024 Perşembe 17:38 - Güncelleme:
Hindistan'da korkunç kaza! 21 kişi hayatını kaybetti
ABONE OL

Hint basınındaki haberlere göre, Uttar Pradeş eyaletinden Cammu Keşmir'in Reasi bölgesine doğru giden otobüs, Aknur bölgesinde 200 metrelik şarampole devrildi.

Kazada, 21 kişi yaşamını yitirdi, 69 kişi yaralandı.

Hindistan Cumhurbaşkanı Draupadi Murmu, kaza sebebiyle taziye mesajı yayımladı.

Hindistan'da kara yolu altyapısının bozukluğu, dikkatsiz sürücüler ve eski araçlar trafik kazalarının sık sık yaşanmasına neden oluyor.

Hindistan, dünyada trafik kazaları sebebiyle ölüm oranının yüksek olduğu birkaç ülke arasında yer alıyor.

Hindistan Kara Yolu Taşımacılığı ve Kara Yolları Bakanlığınca Kasım 2023'te yayımlanan raporda, ülkede neredeyse her 3,5 saniyede bir trafik kazası yaşandığı belirtilmişti.

Raporda, günde ortalama 1264 trafik kazası yaşandığı ve her gün 462 kişinin trafik kazalarında öldüğü kaydedilmişti.

Hindistan'da 2022'de 461 bin 312 trafik kazasında 168 bin 491 kişi ölmüş, 443 bin 366 kişi yaralanmıştı.

  • otobüs kaza
  • Cammu Keşmir
  • şarampole
  • yuvarlanma
  • silahlı saldırı
  • saldırı
  • düşme
  • trafik kazası
  • trafik
  • o yol
  • kaza
  • güvenlik
  • risk
  • öncelik
  • acil
  • acil durum
  • hayat kurtarma
  • yardım
  • reyting
  • rekabet
  • online pazarlama
  • arama motoru
  • optimize
  • arama etkileşimi
  • anahtar kelime
  • site trafik
  • optimizasyon
  • çevrimiçi pazarlama
  • web içeriği
  • sayfa sıralama
  • sosyal medya
  • önem
  • başlık

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.