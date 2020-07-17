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Dünya

Hindistan'da korkunç olay! Maymunların üzerine atladığı çatı çöktü, anne ve 4 çocuğu öldü

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde maymunların bir evin çatısına atlaması sonucu yıkılan tavanın altında kalan anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti. Eyalet Başkanı Yogi Adityanath, olayla ilgili üzüntüsünü dile getirirken, aileye yaklaşık 5 bin 320 dolar maddi destek yapılacağını açıkladı.

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AA17 Temmuz 2020 Cuma 14:55 - Güncelleme: 17 Temmuz 2020 Cuma 17:39
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Ülke basınındaki habere göre, Uttar Pradesh eyaletinin Shahjahanpur kentinde bir grup maymunun bir evin çatısına atlamasının ardından tavan, o sırada uyuyan evdeki 7 kişinin üzerine çöktü.

Anne ve 4 çocuğu çöken tavanın altında kalarak yaşamını yitirdi.

Aile üyelerinden biri olaydan yara almadan kurtulurken, 15 yaşındaki bir çocuk ise ciddi şekilde yaralandı.

Eyalet Başkanı Yogi Adityanath, olayla ilgili üzüntüsünü dile getirirken, aileye yaklaşık 5 bin 320 dolar maddi destek yapılacağını açıkladı.

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