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Dünya

Hindistan'da Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı Çin'i geçti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 4 bin 711'e ulaşan Hindistan'ın, salgının çıkış noktası olan ve 4 bin 634 ölüm açıklanan Çin'i geride bıraktığı bildirildi.

AA29 Mayıs 2020 Cuma 09:54 - Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 09:54
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NDTV kanalındaki habere göre, vaka sayılarında Çin’i geride bırakan Hindistan, salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerde de bu ülkeyi geçti.

Bugüne kadar Hindistan'da 4 bin 711, Çin'de ise 4 bin 634 Kovid-19 kaynaklı ölüm rapor edildi.

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Hindistan'da son 24 saatte 7 bin 466 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Bu, virüsün ülkede ilk saptandığı 30 Ocak'tan bu yana kayda geçen "en yüksek günlük vaka artışı" oldu.

Son 24 saatte 175 kişi yaşamını yitirdi.

Ülke genelindeki vaka sayısı 165 bin 799’a yükseldi.

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