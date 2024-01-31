Hindistan'da mahkemeden skandal karar! Camiyi Hindulara açtılar

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Varanasi bölge mahkemesi, tarihi Gyanvapi Camisi'ne ilişkin yeni bir karar aldı.

Gyanvapi Camisi'nin bodrum katını Hinduların ibadetine açan mahkeme, yetkililere caminin Hinduların "Puja" ibadetine uygun hale getirilmesi için bir hafta süre tanıdı.

Mahkeme ayrıca, bodrum katındaki ibadetlerin Hindu rahipler tarafından yapılması gerektiğini belirtti.

Eylül 2022'de mahkeme, Hinduların, Gyanvapi Camisi'nde ibadet etme taleplerine ilişkin davanın görülmesine karar vermişti.

Öte yandan cami cemaati, söz konusu kararı Yüksek Mahkemeye taşıyacağını belirtmişti.

- Aşırılıkçı Hindular, bazı camilerin yıkılan tapınakların üzerine yapıldığını savunuyor

Bazı aşırılıkçı Hindu grupları, daha önce Gyanvapi Camisi'nin, Kashi Vishwanath Tapınağı'nın 17. yüzyılda yıkılan bölümünün üzerine inşa edildiğini ileri sürmüştü.

Aşırılıkçı Hindular, Gyanvapi gibi ülkedeki birkaç caminin daha yıkılmış Hindu tapınağının üzerine yapıldığını iddia ediyor.

Bunlardan Babri Camisi de uluslararası kamuoyunda birçok kez gündeme gelmişti.

Müslümanların 16. yüzyılda Hindu Kral Rama adına yapılan tapınağı yıktıklarını ve yerine cami inşa ettiklerini öne süren radikal Hindular, Aralık 1992'de, Babür İmparatorluğu döneminde inşa edilen Babri Camisi'ni yıkmıştı.

Caminin yıkılması, ülke çapında 2 bin civarında kişinin ölümüyle sonuçlanan ayaklanmalara neden olmuştu.