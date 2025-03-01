İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mart 2025 Cumartesi / 2 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,5258
  • EURO
    37,9814
  • ALTIN
    3349.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hindistan'da meydana gelen çığda 4 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Hindistan'da meydana gelen çığda 4 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'da Himalaya Dağları'nın geçtiği Uttarakhand eyaletinde 41 kişinin kar altında kaldığı çığda 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

IHA1 Mart 2025 Cumartesi 18:06 - Güncelleme:
Hindistan'da meydana gelen çığda 4 kişi hayatını kaybetti
ABONE OL

Hindistan'da Himalaya Dağları'nın geçtiği Uttarakhand eyaletinde meydana gelen çığda bilanço belli olmaya başladı. Eyaletin Tibet'e komşu Chamoli bölgesi yakınlarında 41 kişinin kar altında mahsur kaldığı felakette 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

ÇIĞ ÇALIŞMA SAHASINA DÜŞTÜ

Hindistan ordusundan dün yapılan açıklamada, "Çığ çalışma sahasını vurdu ve içinde 57 işçinin bulunduğu 8 konteyner ve 1 baraka kar altında kaldı. Konteynerlerden 5'inin yeri tespit edildi. Kalan 3 konteyneri arama çalışmaları sürüyor" denilmişti.

Uttarakhand Eyalet Başbakanı Pushkar Singh Dhami ise gazetecilere yaptığı açıklamada, 16 işçinin kurtarıldığını söylemişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.