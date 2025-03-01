Hindistan'da meydana gelen çığda 4 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'da Himalaya Dağları'nın geçtiği Uttarakhand eyaletinde meydana gelen çığda bilanço belli olmaya başladı. Eyaletin Tibet'e komşu Chamoli bölgesi yakınlarında 41 kişinin kar altında mahsur kaldığı felakette 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Hindistan ordusundan dün yapılan açıklamada, "Çığ çalışma sahasını vurdu ve içinde 57 işçinin bulunduğu 8 konteyner ve 1 baraka kar altında kaldı. Konteynerlerden 5'inin yeri tespit edildi. Kalan 3 konteyneri arama çalışmaları sürüyor" denilmişti.

Uttarakhand Eyalet Başbakanı Pushkar Singh Dhami ise gazetecilere yaptığı açıklamada, 16 işçinin kurtarıldığını söylemişti.