Hint haber ajansı Press Trust of India'daki (PTI) habere göre, yetkililer, eyaletin Reva bölgesinde bir otobüsün yol kenarında duran bir kamyona çarptığını bildirdi.

Başkomiser Abid Khan, yaptığı açıklamada, kazada 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, 10 kişinin öldüğünü belirtti.

Yaralılar, hastanede tedavi altına alındı.