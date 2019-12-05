Hindistan'da meydana gelen trafik kazasında 9 kişi öldü
Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde otobüsün duran bir kamyona çarpması sonucu 9 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
- AA
Hint haber ajansı Press Trust of India'daki (PTI) habere göre, yetkililer, eyaletin Reva bölgesinde bir otobüsün yol kenarında duran bir kamyona çarptığını bildirdi.
Başkomiser Abid Khan, yaptığı açıklamada, kazada 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, 10 kişinin öldüğünü belirtti.
Yaralılar, hastanede tedavi altına alındı.
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