  Hindistan'da mürettebat eksikliği! Havada kriz büyüyor
Dünya

Hindistan'da mürettebat eksikliği! Havada kriz büyüyor

Hindistan'ın en büyük hava yolu şirketi IndiGo, mürettebat eksikliği, teknik sorunlar ve havaalanı yoğunluğu gibi nedenlerle 70'ten fazla uçuşunu iptal etti.

AA3 Aralık 2025 Çarşamba 16:59
Hindistan'da mürettebat eksikliği! Havada kriz büyüyor
ABONE OL

Press Trust of India (PTI) ajansının şirket açıklamasına dayandırdığı habere göre, operasyonel gereksinimler doğrultusunda IndiGo'da uçuş iptalleri yaşandı.

Haberde, mürettebat eksikliği, teknik sorunlar ve havaalanı yoğunluğu gibi nedenlerle şirketin 70'ten fazla uçuşunun iptal edildiği belirtildi.

Son dönemde IndiGo'nun "uçuş görev süresi sınırlamasından kaynaklı ciddi mürettebat sıkıntısı yaşadığı" aktarıldı.

Ulusal basında yer alan bilgilere göre, görev süresi sınırlamaları doğrultusunda şirket bünyesindeki hava yolu mürettebatının haftalık dinlenme süreleri 48 saate çıkarılmıştı.

