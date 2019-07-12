25°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7528
  • 6,4725
  • 258.41
  • 97229.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Hindistan'da Müslüman öğrenciler 'Jai Shri Ram' demediği için darp edildiler

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde Müslüman medrese öğrencileri, zorlamalara rağmen 'Jai Shri Ram (Rabbimiz Ram'ı selamlarız)' demedikleri için bir grup Hindu'nun saldırısına uğradı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yerel basında yer alan haberlere göre, dün eyaletin Unnao bölgesinde çocuk yaştaki medrese öğrencileri, "Jai Shri Ram" gibi Hinduizme ait bazı ifadeleri söylemeyi reddettikleri için Hindular tarafından darbedildi.

Öğrencilerin öğle namazının ardından kriket oynamak için gittikleri sahada 4 Hindu tarafından "Jai Shri Ram" demeye zorlandıkları, reddetmelerinin ardından kıyafetlerinin yırtıldığı ve bisikletlerine zarar verildiği kaydedildi.

Bölgedeki Jama Mescidi imamının saldırıyı gerçekleştiren kişilerin Hindu milliyetçisi militan örgüt Bajrang Dal'e üye olduklarını söylediği bildirildi.

Polisin saldırıyı gerçekleştiren 3 kişinin kimliklerini tespit ettiği ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

 "JAI SHRİ RAM" DEMEDİKLERİ İÇİN SALDIRIYA UĞRADILAR

Tuk-tuk şoförü Muhammed Atib de 4 Temmuz'da bir grup Hindu tarafından tuvalete kapatılmış ve "Jai Shri Ram" demeyi reddettiği için taşlanmıştı.

Geçen ay da Müslüman bir çocuk, takkesini çıkarmadığı ve "Jai Shri Ram" demediği için darbedilmişti.

Hindistan'da Müslümanlara yönelik nefret suçu saldırıları devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı´ndan 15 Temmuz şehitleri için kısa film

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

"S-400 teslimatı Türkiye'nin dik duruşunun sonucu"

'S-400 teslimatı Türkiye'nin dik duruşunun sonucu'

'Sınırlarımıza yönelik tehdidi cevapsız bırakmayız'

'Sınırlarımıza yönelik tehdidi cevapsız bırakmayız'

Diagne'nin menajerinden müjdeli haber

Diagne'nin menajerinden müjdeli haber

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Türkiye her fırsatta uyarıyor ama... Tehlike devam ediyor

Türkiye her fırsatta uyarıyor ama... Tehlike devam ediyor

HDP'li belediyenin skandal kararına itiraz

HDP'li belediyenin skandal kararına itiraz

Rusya duyurdu: 120'den fazla füze denizden gelecek

Rusya duyurdu: 120'den fazla füze denizden gelecek

Gece uyurken cep telefonu patladı! Her şey kül oldu

Gece uyurken cep telefonu patladı! Her şey kül oldu
 

POPÜLER HABERLER

Herkes yavru kedi için seferber oldu! Otel sahibinin sözleri şaşkına çevirdi

Herkes yavru kedi için seferber oldu! Otel sahibinin sözleri şaşkına çevirdi

İlk kez görüldü! Okyanusları aştı, Antalya'ya ulaştı...

İlk kez görüldü! Okyanusları aştı, Antalya'ya ulaştı...

15 Temmuz'un az bilinen fotoğrafları

15 Temmuz'un az bilinen fotoğrafları

Çalışan anneye iyi haber: 1.015 liraya çıkarıldı

Çalışan anneye iyi haber: 1.015 liraya çıkarıldı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA