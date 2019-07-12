Yerel basında yer alan haberlere göre, dün eyaletin Unnao bölgesinde çocuk yaştaki medrese öğrencileri, "Jai Shri Ram" gibi Hinduizme ait bazı ifadeleri söylemeyi reddettikleri için Hindular tarafından darbedildi.

Öğrencilerin öğle namazının ardından kriket oynamak için gittikleri sahada 4 Hindu tarafından "Jai Shri Ram" demeye zorlandıkları, reddetmelerinin ardından kıyafetlerinin yırtıldığı ve bisikletlerine zarar verildiği kaydedildi.

Bölgedeki Jama Mescidi imamının saldırıyı gerçekleştiren kişilerin Hindu milliyetçisi militan örgüt Bajrang Dal'e üye olduklarını söylediği bildirildi.

Polisin saldırıyı gerçekleştiren 3 kişinin kimliklerini tespit ettiği ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

"JAI SHRİ RAM" DEMEDİKLERİ İÇİN SALDIRIYA UĞRADILAR

Tuk-tuk şoförü Muhammed Atib de 4 Temmuz'da bir grup Hindu tarafından tuvalete kapatılmış ve "Jai Shri Ram" demeyi reddettiği için taşlanmıştı.

Geçen ay da Müslüman bir çocuk, takkesini çıkarmadığı ve "Jai Shri Ram" demediği için darbedilmişti.

Hindistan'da Müslümanlara yönelik nefret suçu saldırıları devam ediyor.