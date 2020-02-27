27 Şubat 2020 Perşembe15:49 - Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 16:17

Hindistan'ın çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı durumdaki Müslümanları kapsam dışı tutan düzenleme, 9 Aralık 2019'dan bu yana protesto ediliyor.

DELHİ'DE HİNDULAR MÜSLÜMANLARI HEDEF ALIYOR

Hindu grupların Müslümanların dükkan ve evlerini hedef almasına göz yuman polis, yakaladığı protestocuları öldüresiye dövdü. Ajansların duyurduğu son dakika bilgisine göre; Son 4 günde 35 kişi hayatını kaybetti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN HİNDİSTAN'DAKİ KATLİAMA SERT TEPKİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyanın görmezden geldiği katliamlara dikkat çekerek, "Hindistan şu anda katliamların cirit attığı bir hale ülke geldi. Müslüman katliamı yapıyor Hindular. Bunlar nasıl olacak da dünya barışına imkan verecek, destek verecek? Mümkün değil." dedi.

MÜSLÜMANLAR 2 AYDIR AYAKTA

Hindistan'ın çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı durumdaki Müslümanları kapsam dışı tutan düzenleme, 9 Aralık 2019'dan bu yana protesto ediliyor.

Yürürlüğe giren kanun kapsamında, özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyanlar, kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek, aynı pozisyondaki Müslümanlar ise kapsam dışında tutulacak.

Yasa, dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip ikinci ülke olan Hindistan'da, 200 milyon Müslüman'ı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için atılan bir adım olarak değerlendiriliyor.