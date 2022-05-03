Hindistan'da Müslümanlar, Ramazan Bayramı'na şiddet olaylarının gölgesinde girdi

Ulusal basına yansıyan haberlere göre, Ramazan Bayramı'nın birinci günü Hindistan'ın Rajasthan eyaletine bağlı Jodhpur şehrinde Hindular ile Müslümanlar arasında "dini bayrakların kaldırılması" nedeniyle çatışma çıktı.

Ramazan Bayramı'na ilişkin bayrakların kaldırılmasına tepki gösteren Müslümanlar ile Hindular, taş ve sopalarla birbirlerine saldırdı.

Polisin müdahale ettiği olaylarda çok sayıda sivilin yanı sıra bazı polisler de yaralandı.

Olayların büyümemesi için şehirde internet hizmetleri askıya alındı.

Toplumsal olayların bastırılması için şehrin 10 bölgesinde 4 Mayıs'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Ülkede, Müslümanlara yönelik toplumsal baskı ve şiddet olayları son aylarda artış gösterdi.

1,4 milyar nüfusunun yaklaşık yüzde 14'ü Müslüman olan Hindistan'da, iktidardaki Bharatiya Janata Partisinin (BJP) Hindu-Müslüman kutuplaşmasını tetikleyen politikalar izlemesi şiddet olaylarının yaşanmasında etkili oldu.

Özellikle Cammu Keşmir'de son 3 yıldır Ramazan Bayramı, Müslümanlara yönelik artan baskı nedeniyle buruk geçiyor.

Hindistan yönetiminin 5 Ağustos 2019'da Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmasının ve eyaleti merkeze bağlı iki Birlik Toprağı'na ayırmasının ardından bölgedeki şiddet olayları artmıştı.

- MÜSLÜMANLARA AİT MÜLKLER BULDOZERLE YIKILMIŞTI

Hindu gruplar ile Müslümanlar arasında geçen ay da çatışmalar yaşanmıştı.

Madya Pradeş Eyaleti İçişleri Bakanı, şiddet nedeniyle Müslümanları sorumlu tutmuştu.

Yetkililer, şiddete teşvik etmekle suçlanan Müslümanlara ait yaklaşık 50 mülkü buldozerle yıkmıştı.

Polis, yıkılan mülklerin yasa dışı yollarla inşa edildiğini savunurken, hukuk uzmanları yıkımların yasal olmadığını söylemişti.

Uluslararası Af Örgütü, mülk yıkımlarının azınlıklar için "toplu cezalandırma" anlamına geldiğini açıklayarak, olaylar hakkında "kapsamlı, tarafsız ve şeffaf bir soruşturma" yapılması çağrısında bulunmuştu.