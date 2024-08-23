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Dünya

Hindistan'da Müslümanlara yönelik ayrımcılık sürüyor! Üniversite mezunlarının işe girişleri zorlaşacak

Hindistan'ın Assam eyaleti, bir Müslümanın sahibi olduğu üniversiteden mezun olanların kamuda işe girişlerini kısıtlamayı öngören ayrımcı bir karar almaya hazırlanıyor.

AA23 Ağustos 2024 Cuma 19:29 - Güncelleme:
Hindistan'da Müslümanlara yönelik ayrımcılık sürüyor! Üniversite mezunlarının işe girişleri zorlaşacak
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The Hindustan Gazette'nin haberine göre, Assam Eyaleti Başbakanı Himanta Biswa Sarma, geçen aylarda yaşanan sel felaketinden sorumlu tuttuğu Bengal kökenli Müslüman Mahbubul Hoque'in sahibi olduğu Özel Meghalaya Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin (USTM) mezunlarına yönelik önlem almayı düşünüyor.

İŞE GİRİŞLERİ ZORLAŞACAK

Sarma, Hindistan'ın en iyi 200 üniversitesi arasında yer alan USTM'den mezun olanların kamuda çalışmasını yasaklamayı veya işe girişlerini zorlaştırmayı planladığını açıkladı.

Devlet memurluğu başvurularında eyalet sınırlarında bulunan Guwahati ve Dibrugarh üniversiteleri mezunlarının, USTM mezunlarına kıyasla arka planda kalmasından duyduğu endişeyi dile getiren Sarma, USTM mezunlarının ek sınava tabi tutulma olasılığının araştırılmasını istedi.

NEFRET SÖYLEMİYLE KARŞI KARŞIYA KALDI

Sarma'nın, mayıs ve haziranda yaşanan sellerde USTM kampüsünün bulunduğu bölgedeki ormanlık alanı yok ettiği ve çevre tahribatına neden olduğu iddiasıyla suçladığı Hoque, bunun ardından birçok nefret söylemiyle karşı karşıya kalmıştı.

Eyalet Başbakanı ayrıca, üniversite mimarisini de eleştirerek, kampüs girişinde bulunan kubbelerin "cihadı" temsil ettiğini iddia etmişti.

Assam eyaletinde meydana gelen sellerde 192 kişi hayatını kaybetmişti.

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