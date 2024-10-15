Hindistan'da Müslümanları endişelendiren uygulama

The Guardian'ın haberine göre, Himaçal Pradeş eyaletinde restoranların ve yiyecek satan işletmelerin, çalışanlarının isimlerini açıklama zorunluluğunun getirileceğinin duyurulması; Müslüman işletmecilerde, aşırı Hindu grupların saldırılarına ya da ekonomik boykotlara yol açabileceği yönünde endişeye yol açtı.

Hindistan'ın en yüksek yargı organı, iktidardaki Bharatiya Janata Partisi (BJP) tarafından yönetilen Uttar Pradeş ile Uttarakhand eyaletlerinde, restoran sahiplerinin isimlerinin açık edilmesini zorunlu kılan bir başka kararı, din temelli ayrımcılığa sebep olacağı gerekçesiyle iptal etmesine rağmen Himaçal Pradeş eyalet yönetimi, Uttar Pradeş örneğini takip ederek gelecek ay düzenlemeyi yürürlüğe koyacağını ifade etti.

Uygulamanın daha önce yürürlüğe konulduğu Uttar Pradeş ile Uttarakhand eyaletlerinde işletme sahipleri, Müslüman çalışanlarını güvenlik ve ticari kaygılar nedeniyle işten çıkarmak zorunda kalmıştı.

Restoran ve yiyecek satan işletmelerde çalışanların isimlerinin sergilenmesine karşı çıkanlar, Hindistan'daki din ve kast sistemi göz önüne alındığında, söz konusu düzenlemenin Müslümanlara yönelik saldırıların ve ekonomik boykotların artmasına neden olabileceğini belirtiyor.

İlk defa aşırı Hindu milliyetçisi görüşleriyle tanınan Uttar Pradeş Başbakanı Yogi Adityanath tarafından başlatılan uygulamanın, sağlık ve hijyen denetimlerini iyileştirmek amacıyla yapıldığı iddia edilmişti.

Uttar Pradeş'te uzun süredir artan Müslüman karşıtı eylemler ve Bajrang Dal gibi aşırı sağcı Hindu grupların, halkı Müslümanlardan mal ve hizmet satın almamaya teşvik eden boykot kampanyalarının ardından yürürlüğe konulan bu uygulamanın, Müslüman işletmeci ve personelin mağduriyetini artıracağı ifade ediliyor.