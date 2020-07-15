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Dünya

Hindistan'da muson yağmurları nedeniyle 50 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın kuzey doğusunda bulunan Assam eyaletinde etkili olan şiddetli muson yağışlarında en az 50 kişi hayatını kaybetti ve 2 milyondan fazla kişi etkilendi. Eyalet genelinde çok sayıda bina, ev şiddetli yağışlar sonucu kullanılamaz hale geldi.

IHA15 Temmuz 2020 Çarşamba 15:34 - Güncelleme: 15 Temmuz 2020 Çarşamba 15:34
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Hindistan’ı şiddetli muson yağışları vurdu. Ülkenin kuzey doğusunda bulunan Assam eyaletinde etkili olan muson yağışları can kayıplarına neden oldu. Korona virüs salgının yaşandığı bugünlerde görülen muson yağışlarından en az 50 kişinin hayatını kaybettiği yağışlardan 2 milyondan fazla kişi de etkilendi. Şiddetli yağışlarda mahsur kalan Hindistanlılar, yoğun çalışmalar sonucu kurtarıldı. Eyalet genelinde kurtarma çalışmalarında 100 botun kullanıldığını aktaran yetkililer, eyaletin 20 bölgesinde 480 kamp kurulduğunu ve 60 bin kişinin bu kamplara sığındığını sözlerine ekledi.  

Öte yandan dün açıklama yapan Hindistanlı yetkililer, Assam eyaletinde bulunan UNESCO Dünya Mirası Alanı olarak kabul edilen Kaziranga Ulusal Parkı’nın sular altında kaldığını ve 51 vahşi hayvanın hayatını kaybettiğini açıkladı.

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