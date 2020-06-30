star.com.tr 30 Haziran 2020 Salı 11:22 - Güncelleme: 30 Haziran 2020 Salı 11:37

Hindistan'da son zamanlarda görülen balina ölümlerine bir yenisi eklendi. Merak edilen ise bu balinaların neden öldüğü...



Bu ayın başlarında Hindistan'ın güney eyaletlerinden Tamil Nadu'nun Atrankarai plajında, 18 metrelik bir İspermeçet Balinası ölü bulundu. Otopsi sonucu 1.5 tonluk balinanın iç kanaması olduğu, çenesinde ve bağırsaklarında yağ ve balmumu olduğu ortaya çıktı.

Pazartesi günü, Hindistan'ın Batı Bengal eyaletindeki East Midnapore bölgesindeki sahile giden insanlar, nesli tükenmekte olan bir balinanın ölüsünü görünce hayrete düştü. Balinanın karkasını ölçmek isteyen bazıları, balinanın gövdesi boyunca '36 adım' attı.

Plajdan gelen görüntülerde, balinanın kuyruğundan ve vücudundan akan kanlarla oluşmuş bir kan birikintisinde yattığı, yara izleri olduğu görülüyor.

Polis ve Batı Bengal'deki Orman Departmanı yetkililerinin, ölüm nedenini belirlemek için balinayı incelediği bildirildi.

Balinalar Hindistan'da nesli tükenmekte olan bir türdür ve 1972 Yaban Hayatı Koruma Yasası kapsamında korunmaktadırlar. Genellikle Bengal Körfezi'nin ılık sularına kıyısı olan Hindistan bölgelerinde görülüyorlar.

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