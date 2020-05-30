star.com.tr 30 Mayıs 2020 Cumartesi 10:49 - Güncelleme: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 10:53

Virüs rezervi gibi görülen ve hayatlarının çoğunu baş aşağı asılı geçiren gizemli hayvanlar yarasalar, ilk çalışmalar ve medyada çıkan haberlerde yeni tip koronavirüsün kaynağı olarak gösterildi ancak bu iddia ispatlanmadı.

Hindistan hızla yükselen COVID-19 vakalarıyla boğuşurken, pandemi tedbirlerinin ekonomik etkisi ve Batı Bengal'i vuran kasırga felaketine (süper siklon) çekirge istilası da eklendi. Hemen ardından görülen ölü yarasa sürüleri, 'kıyamet' söylentilerine neden oldu.

Uttar Pradeş ve Bihar eyaletleri de dahil, Hindistan'ın çeşitli eyaletlerinde yüzlerce yarasanın ölümü, olayı 'korkunç bir şeyin başlangıcının uğursuz işareti' olarak düşünen köylüleri korkutuyor.

Yerel halk arasındaki korku ve panik, yetkililerin yarasa ölülerinin bulunduğu bölgelere giderek, hayvanların ölüleri üzerinde testler yapmaya başlamasına neden oldu.

26 Mayıs'ta Uttar Pradeş eyaletine bağlı Gorakhpur'daki Belghat bölgesinden fiziksel travma belirtisi olmayan çok sayıda yarasa ölümü bilgisi geldi. Yerel halk 1 saat içerisinde 52 yarasa ölüsünün bulunduğunu söyledi.

Bölgede yaşayanlardan Ashok Varma, "Daha önce bu kadar büyük ölçekte ölümler hiç gerçekleşmedi. Yetkililer konuyu küçümsemeye çalışsa da burada sorun var.' dedi.

26 Mayıs'taki benzer bir olayda, Uttar Pradeş'te meydana gelen olayla aynı gün, Bihar'ın Bhojpur bölgesinde yaşandı. Bölgede yaklaşık 200 yarasanın ölü bulunduğu belirtildi.

Bir doktor ekibi bölgeye giderek, test için ölü yarasalardan örnekler topladı.

Orman yetkilileri ve Hindistan Veteriner Araştırma Enstitüsü (IVRI), araştırmalar sürerken Uttar Pradeş'te yarasaların yüksek sıcaklıklar nedeniyle ölmüş olabileceğini söyledi.

Ancak yerel halk bu açıklamayla tatmin olmuyor ve şüphe duymaya devam ediyor.

Geçtiğimiz mart ayında, İsrail'de de fiziksel travma belirtisi olmayan ölü yarasa sürüleri, bulunmuştu.

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