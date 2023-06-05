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Dünya

Hindistan'da pes dedirten olay! Telefonunu bulmak için barajı boşalttırdı

Hindistan'da hükümet yetkilisi suya düşen telefonunu bulmak için barajı boşalttırdı.

AA5 Haziran 2023 Pazartesi 12:28 - Güncelleme:
Hindistan'da pes dedirten olay! Telefonunu bulmak için barajı boşalttırdı
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Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletindeki Kherkatta Baraj Göleti'nin kenarında geçen hafta selfie çekerken yeni aldığı telefonunu gölete düşüren Hintli memur Rajesh Vishwas, telefonunu almak için göletten yaklaşık 4 milyon litre suyu tahliye ettirdi.

Olayın ardından görevi kötüye kullanmaktan hakkında soruşturma açılan Vishwas, telefonunda gizli hükümet belgeleri olduğunu ileri sürmüştü.

Vishwas, suyu boşaltmak için bir baraj yetkilisinden "sözlü izin" aldığını; yetkilinin, pompalanan suyun civardaki bir sulama kanalına yönlendirilerek çiftçilerin kullanımına sunulacağını söylediğini iddia etti. Hükümet yetkilileri ise böyle bir iznin alınmadığını dile getirdi. Milyonlarca litre suyun boşaltılması sonrası Chhattisgarh'daki barajın su seviyesi ise hala düşük seviyede.

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