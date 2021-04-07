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Dünya

Hindistan'da Rafale savaş uçağı tartışması

Hindistan'ın Fransa'dan savaş uçağı tedarikinde Fransız uçak şirketinin Hint aracı firmaya 1 milyon avro rüşvet ödediği yönündeki iddialar Hint muhalefet partilerinin tepkisine neden oldu.

AA07 Nisan 2021 Çarşamba 11:58 - Güncelleme: 07 Nisan 2021 Çarşamba 11:58
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Fransa medyasındaki bir haber portalının 4 Nisan'da Hindistan'ın Fransız Dassault havacılık şirketinden 36 Rafale savaş uçağı satın almak için yaptığı anlaşmanın haricinde şirketin, anlaşma konusunda iletişim kurulmasına yardımcı olan Hint bir aracı firmaya 1 milyon avro ödediği yönündeki iddiasının ardından Hint muhalefet partileri hükümeti anlaşmayla ilgili soruşturma açmaya çağırdı.

Muhalefet kanadındaki Hindistan Ulusal Kongre Partisi Sözcüsü Randeep Surjewala, "rüşvet ve komisyonun" gerçekte ne kadar olduğunu anlamak için Hindistan'ın en büyük savunma anlaşmasına yönelik tam ve bağımsız soruşturma yürütülmesi gerektiğini vurgulayarak Başbakan Narendra Modi'den iddialara yanıt vermesini istedi.

Hindistan Komünist Partisinden yapılan açıklamada da üst düzey bir soruşturma yürütülmesi talep edilerek Modi hükümetinin Rafale anlaşmasına ilişkin soruşturma verme emrini reddetmesinin "saklanacak bir şeyler olduğu yönündeki şüpheleri artırdığı" kaydedildi.

Öte yandan iktidardaki Bharatiya Janata Partisinden yapılan açıklamada, rüşvet iddiasında bulunan haberin temelsiz olduğu değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Hindistan Ulusal Kongre Partisinin daha önce de bu tür iddialara ilişkin açtığı davayı Yüksek Mahkemede kaybettiği hatırlatıldı.

Modi hükümeti muhalefet tarafından daha önce de uçaklara 2014'te yapılan müzakerelerde belirlenen fiyatın yaklaşık 3 katını ödemekle suçlanmıştı.

Hindistan Yüksek Mahkemesi de Kasım 2019'da Rafale alımdan ilişkin verilen tüm dilekçeleri geri çevirmişti. Hindistan, söz konusu savaş uçaklarından bugüne kadar 14'ünü teslim aldı.

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