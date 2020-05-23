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Dünya

Hindistan'da Ramazan Bayramı 25 Mayıs'ta idrak edilecek

Hindistan'da Ramazan Bayramı'nın 25 Mayıs'ta idrak edileceği bildirildi.

AA23 Mayıs 2020 Cumartesi 19:36 - Güncelleme: 23 Mayıs 2020 Cumartesi 19:36
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NDTV kanalında yer alan habere göre, başkent Yeni Delhi'deki Cuma Camisi'nin imamı Ahmed Şah Bukhari, yaptığı açıklamada, "hilalin görünmediği" gerekçesiyle bayramın 25 Mayıs Pazartesi günü idrak edileceğini söyledi.

Bukhari, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle Müslümanlara, bayram namazını evlerinde kılmaları çağrısında bulundu.

Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 130 bin 506'ya yükselirken, salgın dolayısıyla 3 bin 850 kişi yaşamını yitirdi.

Hindistan İçişleri Bakanlığından 17 Mayıs'ta yapılan açıklamaya göre, Ulusal Afet İdaresi, ülke genelinde 25 Mart'ta uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağını 31 Mayıs'a kadar uzatmıştı.

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