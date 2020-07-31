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Dünya

Hindistan'da sahte içkiden 38 kişi öldü

Hindistan'ın Pencap eyaletinde sahte içki sebebiyle en az 38 kişinin öldüğü bildirildi.

AA31 Temmuz 2020 Cuma 21:43 - Güncelleme: 31 Temmuz 2020 Cuma 21:43
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Press Trust of India'daki habere göre, yetkililer, son 3 günde eyaletin Amritsar, Gurdaspur ve Tarn Taran bölgelerinde sahte içki tüketen en az 38 kişinin öldüğünü belirtti.

Eyalet Başbakanı Amarinder Singh, Twitter’dan yaptığı açıklamada, olayın soruşturulmasına dair emir verdiğini kaydetti.

Eyalet genelinde kaçak alkol üretim merkezlerinin tespit edilip kapatılması için çalışma başlatıldı.

Emniyet mensuplarının düzenlediği 40’ın üzerinde baskında, aralarında bir kadınında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan, yaşanan olay sebebiyle eyaletteki muhalefet partileri, eyalet Başbakanı Singh'in istifasını istedi.

Geçen sene sahte içkiden Assam eyaletinde 133 ve Uttar Pradeş eyaletinde 80 kişi yaşamını yitirmişti.

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