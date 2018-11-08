Hindistan'da Maocu isyancıların bir otobüse yaptığı saldırıdı 5 kişi hayatını kaybetti

Maocu isyancılar, sivilleri ve paramiliter askerleri taşıyan otobüse bombalı saldırı düzenledi.

Polis memuru Awasthi, saldırıda 4 sivil ve bir paramilis askerin öldüğünü, 2 askerin de yaralandığını açıkladı.

İsyancılar bölgede son iki hafta içinde iki saldırı daha gerçekleştirmiş, saldırılarda toplam 7 kişi hayatını kaybetmişti.

İsyancıların, 2010'da eyalette yaptıkları saldırıda 76 paramilis ölmüştü.

Çin'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan Maocu isyancılar, 1967'den bu yana Hindistan'ın kuzeyi, doğusu ve merkezindeki birçok eyalette silahlı eylemler düzenliyor.

Maocu isyancılar, kabile halklarının ve yoksulların daha geniş haklara sahip olması için çatıştıklarını ileri sürüyor.