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Dünya

Hindistan'da sanayi tesisinden sızan kimyasal gaz nedeniyle 2 kişi öldü

Hindistan'ın Andra Pradeş eyaletindeki Visakhapatnam şehrinde bir sanayi tesisinden kimyasal gaz sızması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi hastalandı.

AA30 Haziran 2020 Salı 11:02 - Güncelleme: 30 Haziran 2020 Salı 11:03
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Hindustantimes'ın haberine göre, Visakhapatnam şehrinde bir sanayi tesisinden gece geç saatlerde kimyasal Benzimidazol gazı sızmaya başladı.

Yetkililer, kimyasal gaz sızması nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin hastalandığını açıkladı.

Gazdan etkilenen işçiler kaldırıldıkları hastanede solunum cihazına bağlandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken fabrika geçici olarak kapatıldı.

Gazın fabrika dışına çok fazla yayılmadığı ve herhangi bir olumsuz etkisinin olmayacağı kaydedildi.

Aynı fabrikada 3 yıl önce meydana gelen reaktör patlamasında da 2 kişi yaşamını yitirmişti.

Öte yandan, Visakhapatnam'daki başka bir sanayi tesisinde 7 Mayıs'ta meydana gelen kimyasal gaz sızması sonucu da 13 kişi ölmüş, 1000'in üzerinde kişi de hastalanmıştı.

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