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Dünya

Hindistan'da savaş uçağı düştü: 2 ölü

Hindistan'da MiG-21 tipi savaş uçağının düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.

IHA28 Temmuz 2022 Perşembe 21:03 - Güncelleme:
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Hindistan'ın Rajasthan eyaletinde Hindistan Hava Kuvvetleri'ne bağlı MiG-21 tipi savaş uçağı düştü. Uçağın yerel saatle 21.00 sularında Barmer'da bulunan Bhimra köyü yakınlarına düştüğü ve 2 pilotun hayatını kaybettiği aktarıldı. Hindistan Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybeden pilotların ailelerine başsağlığı dilenerek, Hava Kuvvetlerinin acılı ailelerin yanında olduğu aktarıldı.

Uçağın neden düştüğü henüz bilinmezken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Uçağın eğitim uçuşu yaptığı sırada düştüğü ifade edildi.

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