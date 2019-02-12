Hindistan'da savaş uçağı düştü
Hindistan Hava Kuvvetlerine ait bir Mikoyan MiG-27 savaş uçağı Hindistan'ın kuzeybatısındaki Rajasthan eyaletinde düştü.
- TM Dijital Haber Merkezi
Hindistan Hava Kuvvetlerine ait bir Mikoyan MiG-27 savaş uçağı Jaisalmer kentinden eğitim uçuşu için havalandıktan sonra Hindistan'ın kuzeybatısındaki Rajasthan eyaletinde düştü.
Kazada pilotun kurtulduğunu bildiren yetkililer, kazanın nedenini araştırmak için soruşturma yapılacağını söyledi.
Geçtiğimiz günlerde Hindistan Hava Kuvvetlerine (IAF) ait bir Mirage 2000 savaş uçağı Bengaluru'da düşmüş, iki pilot yaşamını yitirmişti.
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