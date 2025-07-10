Hindistan'da sel felaketi: Can kabı 85'e çıktı

Hindustan Times'ın haberine göre, ülkenin Himaçal Pradeş eyaletinde 20 Haziran'dan bu yana etkili muson yağmuru can ve mal kaybına yol açmaya devam ediyor.

Eyalet Afet Yönetim Merkezinden (SDMA) yapılan açıklamada, şiddetli muson yağışlarının neden olduğu sel, heyelan ve ani sağanaklarda yaşamını yitirenlerin sayısının 54'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, sel, heyelan ve ani sağanaklar sonucu yaşanan trafik kazalarında da ölenlerin sayısının 31'e çıktığı bildirildi.

Eyalet genelinde 204 yolun kara trafiğine kapatıldığı aktarılan açıklamada, sel sularına kapılan kişiler için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağışları, başta Hindistan'da olmak üzere her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara yol açıyor.