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Dünya

Hindistan'da sel ve toprak kaymasında ölü sayısı 41'e yükseldi

Hindistan'ın kuzeyinde etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi.

IHA12 Temmuz 2023 Çarşamba 23:49 - Güncelleme:
Hindistan'da sel ve toprak kaymasında ölü sayısı 41'e yükseldi
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Hindistan'ın kuzeyi şiddetli yağışlarla mücadele ediyor. Yetkililer, şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kayması sonucu hafta sonundan bu yana en az 41 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Himaçal Pradeş eyaletinin Başbakanı Sukhvinder Singh Sukhu, eyalette 31 kişinin, Gelir ve Su Kaynakları Bakanı Brahm Shankar Jimpa ise Pencap'ta 10 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Sukhu, eyalette 6 helikopterin görevlendirildiğini ve şimdiye kadar 2 bin kişinin bölgeden tahliye edildiğini söyledi. Bakanlıktan, Pencap, Haryana, Chandigarh, Delhi, Rajasthan, Uttar Pradesh için hafta sonuna kadar şiddetli yağış uyarısında bulunuldu.

Başkent Yeni Delhi de bulunan Yamuna Nehri'ndeki su seviyesi, Merkezi Su Komisyonu'na göre 1978 yılından bu yana ilk kez 207,49 metrelik En Yüksek Taşkın Seviyesi (HFL) sınırını geçerek 207,55 metreye ulaştı.

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