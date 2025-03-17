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Dünya

Hindistan'da şiddet olayları: Kur'an-ı Kerim ve Babür Sultanı Evrengizb'in türbesi hedefte

Hindistan'ın Maharashtra eyaletine bağlı Nagpur kentinde, Hindu milliyetçisi grupların Babür Sultanı I. Alemgir Şah'a (Evrengzib) ait türbenin kaldırılması talebiyle düzenlediği protestolar şiddet olaylarına dönüştü. Öte yandan protestolar sırasında Hindu grupların Kur'an-ı Kerim yaktığına dair iddialar Müslüman toplumun tepkisini çekti.

Haber Merkezi17 Mart 2025 Pazartesi 23:27 - Güncelleme:
Hindistan'da şiddet olayları: Kur'an-ı Kerim ve Babür Sultanı Evrengizb'in türbesi hedefte
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Vishwa Hindu Parishad (VHP) ve Bajrang Dal gibi aşırı sağcı grupların öncülüğünde başlayan gösterilerde araçlar yakıldı, dükkanlar tahrip edildi ve polis ile itfaiye ekipleri taşlı saldırılara maruz kaldı. Nagpur'un Mahal ve Chitnis Park bölgelerinde yoğunlaşan olaylarda ciddi maddi hasar meydana geldi.

KUR'AN-I KERİM'E YÖNELİK SALDIRI İDDİASI

Öte yandan Hindu ırkçıların Kur'an-ı Kerim yaktığına dair iddialar Müslüman toplumun tepkisini çekti. Sokağa inen Müslüman gruplarla Hindu çeteler arasındaki gerilim tırmandı.

BAŞBAKANDAN IRKÇILARA DESTEK

Maharashtra Eyaletinin Başbakanı Devendra Fadnavis, türbenin kaldırılması taleplerini desteklediğini açıklayarak, "Evrengzib'in mirasını savunmak üzücü bir durumdur. Devletin bu mezarı korumak zorunda olması talihsizdir" dedi. Ancak muhalefet, hükümeti aşırı sağcı grupları cesaretlendirmekle suçladı. Kongre Partisi milletvekili Vijay Wadettiwar, "İktidar, toplumu bölmek ve şiddeti körüklemek için bilinçli bir şekilde hareket ediyor" diyerek tepkisini dile getirdi.

BABÜR DÜŞMANLIĞININ YÜKSELİŞİ

Hindistan'da son yıllarda Müslümanlara ve Babür İmparatorluğu'nun mirasına yönelik artan nefret söylemleri, Hindu milliyetçiliğinin radikalleşmesiyle yeni bir boyut kazandı. Başbakan Narendra Modi liderliğindeki BJP hükümeti döneminde güç kazanan sağcı gruplar, Babürler'i "işgalci" olarak nitelendiriyor ve tarihi anıtların yıkılmasını talep ediyor. Evrengizb'in türbesi, bu grupların uzun süredir hedefinde olan sembollerden biri. Nagpur'daki olaylar, 1992'de Babri Mescidi'nin yıkılmasıyla başlayan ve Müslüman-Hindu gerilimini körükleyen kampanyaların son halkası olarak görülüyor.

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